Vrouw overleden na aanrijding Oostende

Een 21-jarige vrouw die gisteravond in Oostende werd aangereden, is afgelopen middag aan haar verwondingen overleden. De bestuurder van de aanrijdende wagen had gedronken. Het parket bevestigt dat de man die het slachtoffer aanreed, geïntoxiceerd was. "Er werd een verkeersdeskundige aangesteld die het ongeval moet onderzoeken zodat kan worden geoordeeld omtrent de aansprakelijkheid voor het ongeval", zegt procureur Frank Demeester.

Het ongeval gebeurde gisteravond in de Gistelsesteenweg in Stene (Oostende). Een 21-jarige vrouw stak met de fiets het zebrapad over en werd gegrepen door een bestelwagen. De 40-jarige bestuurder van de bestelwagen zag de fietser te laat, hij remde nog maar kon een aanrijding niet verhinderen.

Het slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond. Ze werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar ze later aan haar verwondingen overleedt. De bestuurder was geintoxiceerd, bevestigt het parket.