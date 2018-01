Vrouw opgesloten en gemarteld door vriend

Een 23-jarige vrouw is gisteren aangetroffen op een zolder in Jumet, waar ze door haar vriend opgesloten en mishandeld werd. Dat meldt het parket van Charleroi. De vrouw werd bewerkt met een mes en geslagen door haar vriend, die op de loop probeerde te gaan bij aankomst van de politie. Hij is aangehouden voor poging tot doodslag, foltering en opsluiting.

De lokale politie van Charleroi had gisteren bericht gekregen over een mogelijke mishandeling in een woning in Jumet. Bij aankomst van de politiemensen weigerde de bewoner (geboren in 1978) om open te doen en probeerde hij via de daken te vluchten. De politiemensen zagen door het raam sporen van bloed in het salon en drongen de woning binnen.

48 uur gemarteld

Bij het doorzoeken van de woning trof de politie vervolgens de 23-jarige vrouw aan, opgesloten op zolder. Ze vertoonde ernstige verwondingen, veroorzaakt door stokslagen en inkepingen met een mes. Volgens de eerste vaststellingen zou de vrouw zeker de voorgaande 48 uur gemarteld zijn.

Ziekenhuis

Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis. De dader is doorverwezen naar de onderzoeksrechter, die hem aangehouden heeft. De moeder van de dader, die inwoonde in het huis waar de feiten plaatsvonden, moet vandaag voor de onderzoeksrechter verschijnen wegens het niet verlenen van hulp aan een persoon in nood.