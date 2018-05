Vrouw opgepakt die naar Syrië wilde gaan

In Herstal in de provincie Luik is een vrouw opgepakt die verdacht wordt in een terrorismedossier. Dat bevestigt het federaal parket aan VTM NIEUWS. De vrouw, geboren in 1993, zou verschillende pogingen hebben ondernomen om naar Syrië te vluchten.

De vrouw werkt in callcenter Ikanbi in Herstal en werd ook daar opgepakt. Wat de link van de vrouw met Syrië of terroristische groeperingen precies is, is niet duidelijk.

Ze zou recent een paar keer ons land hebben proberen te ontvluchten om naar Syrië te gaan. Dat is aan het licht gekomen en daarom heeft de politie de vrouw vandaag opgepakt. Ze wordt nog verhoord door de federale gerechtelijke politie en wordt daarna voorgeleid voor de onderzoeksrechter van Luik.