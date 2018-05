Vrouw neergestoken in Antwerpen

In de Antwerpse wijk Kiel heeft een 42-jarige man deze avond een 39-jarige vrouw op straat neergestoken. Er lijkt voorlopig geen band te zijn tussen dader en slachtoffer. Dat meldt de lokale politie.

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht, ze verkeert niet in levensgevaar. De man kon door getuigen staande worden gehouden tot de politie arriveerde en is intussen voor verhoor meegenomen. Vreemd genoeg lijkt er niet meteen een band te zijn tussen dader en slachtoffer, de aanleiding voor het incident is dan ook nog erg onduidelijk.

De steekpartij vond plaats in de Alfons De Cockstraat. Volgens getuigen viel de man zijn slachtoffer plots langs achteren aan en gaf hij haar twee messteken voor hij te voet probeerde te vluchten. De man zou geen bekende zijn voor het gerecht.