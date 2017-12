Vrouw nafluiten? 350 euro boete!

Steeds meer gemeenten hanteren een nultolerantiebeleid voor seksuele intimidatie. Zo kan iemand beledigen of nafluiten op straat je voortaan een GAS-boete opleveren van 350 euro in Sint-Niklaas. Ook in Brussel, Boom en Mechelen worden boetes opgelegd. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd aan VTM NIEUWS.

Momenteel kan je in Sint-Niklaas al een klacht neerleggen bij de politie als je op straat seksueel geïntimideerd of beledigd wordt. Alleen ligt de drempel voor veel mensen erg hoog om die aanklacht effectief neer te leggen.

Daarom zal de stad binnenkort GAS-boetes uitschrijven voor overtreders, die kunnen oplopen tot 350 euro. Het gaat dan over mensen die de vlotte doorgang belemmeren, mensen intimideren of ongewenst naroepen, beledigen, aanklampen of nalopen.

“Door dit soort inbreuken in het GAS-reglement op te nemen, kunnen we daders meteen na de feiten confronteren met de gevolgen van wat ze deden. Een vorm van snelrecht, dus", zegt raadslid Veerle De Beule (N-VA), die het voorstel lanceerde.

Hoe te controleren?

In praktijk kan een slachtoffer van seksuele intimidatie bij een politieagent terecht, die dan zijn oordeel zal moeten vellen. De politie geeft toe dat het erg moeilijk te controleren is. “Het is vooral een signaal dat we willen geven, namelijk dat we dit niet toelaten. Er is nu een juridische basis om daar tegen op te treden, met een wet die ons meer mogelijkheden geeft", zegt de politie aan VTM NIEUWS.

Daarnaast kan de politie bijvoorbeeld ook veel leren uit de klachten. “Stel dat we meermaals klachten krijgen over een bepaalde buurt, dan kunnen we daar ter plaatse gaan om eventuele inbreuken vast te stellen en mensen te identificeren. We kunnen dus gerichter controleren.”

Wat is intimidatie?

Of iets al dan niet onder seksuele intimidatie valt, is volgens burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) vooral een kwestie van goed aanvoelen. "Nagefloten worden op straat, daar kan je nog over discussiëren", zegt hij in Het Laatste Nieuws.

"Maar als het gaat over spuwen en uiten van beledigingen: dat is duidelijk een brug te ver. Wie het meemaakt, raden we aan om zo snel mogelijk aangifte te doen én om ter plaatse getuigen aan te spreken."

Ook elders in Vlaanderen

Sint-Niklaas is niet de enige gemeente die een nultolerantiebeleid invoert. In Mechelen bestraffen ze seksuele intimidatie al sinds februari met GAS-boetes en ook de gemeente Boom keurde vorige week een nieuw politiereglement met GAS-boetes voor seksuele intimidatie goed.