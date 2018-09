Vrouw in kritieke toestand na botsing auto en kusttram

Deze namiddag is het in Oostende tot een botsing gekomen tussen een auto en de kusttram. Twee mensen raakten gekneld en moesten door de brandweer bevrijd worden. Er vielen twee gewonden, maar één vrouw is wel in levensgevaar. Dat bevestigen De Lijn en de politie.

Een vrouwelijke passagier raakte bij de botsing levensbedreigend gewond, de man aan het stuur liep lichte verwondingen op. Beide gewonden zijn Engelse toeristen. Het koppel zou met de wagen afgeslagen zijn waar dat niet mocht. Het tramverkeer lag ongeveer een uur stil, maar intussen is er geen hinder meer.