Vrouw kritiek na CO-vergiftiging

In Pittem in West-Vlaanderen is een vrouw van 82 het slachtoffer geworden van een CO-vergiftiging. Met de MUG-helikopter werd ze in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgevlogen, bevestigt commissaris Dirk Van Colen van de politiezone Regio Tielt aan VTM NIEUWS.

Een buurman verwittigde rond 13.30 uur de hulpdiensten. Hij vond het vreemd dat hij zijn buurvrouw nog niet had gezien en ze deed ook haar deur niet open. “De brandweer heeft de vrouw van 82 bewusteloos uit de woning gehaald”, zegt commissaris Dirk Van Colen van de politie Regio Tielt. “Ze werd met de MUG-helikopter naar het ziekenhuis overgebracht. Haar toestand is heel kritiek.” De brandweer heeft een hond in de woning kunnen redden, die was ook bedwelmd door de CO.

De brandweer heeft in de woning hoge CO-concentraties gemeten, veroorzaakt door een oude kachel. In de schoorsteen hadden kauwen bovendien nesten gemaakt, waardoor er onvoldoende verluchting was.

Foto: Robbe Van Belle