Vrouw komt om bij aanrijding door trein

In Harelbeke is deze namiddag een auto aangereden door een trein. Een vrouw van 78 is daarbij omgekomen, dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. Het treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaarde was een tijdlang onderbroken.

Een getuige zag hoe de bestuurster van een wagen iets na 17.00 uur deze namiddag door de gesloten slagboom in de Steenbrugstraat in Harelbeke (West-Vlaanderen) reed. Een aankomende trein, die van Zottegem naar Kortrijk reed, kon onmogelijk nog stoppen en sleurde de auto mee.

Vrouw omgekomen

“Het slachtoffer, een vrouw van 78, is ter plaatse overleden”, zegt commissaris Kris Crepel van de politiezone Gavers aan VTM NIEUWS.

Door het ongeval reden een tijdlang geen treinen tussen Oudenaarde en Kortrijk. Het veertigtal reizigers dat op de betrokken trein zat, werd geëvacueerd en met bussen naar hun bestemming gebracht. Intussen is het treinverkeer wel hersteld, maar vertragingen en afschaffingen blijven mogelijk.