Vrouw Iraanse prof: "Kinderen vragen wanneer papa thuiskomt"

Vida Mehrannia, de vrouw van de ter dood veroordeelde dokter en VUB-gastdocent Ahmedreza Djalali, is voor het eerst in ons land. Ze is naar Brussel gekomen om er te praten met de Europese politici. Haar man zit al twee jaar in een Iraanse cel na een schijnproces en kan elk moment geëxecuteerd worden. VTM NIEUWS kon haar spreken.

Vida Mehrannia haar man, Ahmedreza Djalali, spoedarts en ook gastdocent aan de VUB, zit al twee jaar vast in een Iraanse cel. Dokter Djalali zou informatie hebben gegeven aan Israël, waardoor enkele Iraanse atoomwetenschappers zijn vermoord.

Dokter Djalali werd gefolterd tot hij bekende en kreeg op een schijnproces de doodstraf. Hij ging in beroep, maar zonder succes. Ook de Europese Unie heeft Iran al meermaals gevraagd om de prof vrij te laten, maar ook dat mocht tot nu toe niet baten.

25 kilogram vermagerd

"Mijn echtgenoot is 25 kilogram vermagerd. Hij heeft medische hulp nodig, want hij staat onder erg grote psychologische en fysieke druk", vertelde Mehrannia. "Ze kijken niet naar mijn man."

Gisteren werd nog een van de medegevangenen van Djalali geëxecuteerd. "Het is op elk moment mogelijk dat mijn man die doodstraf ook krijgt, maar ik hoop dat hij toch nog een eerlijk proces kan krijgen", klinkt het nog bij Mehrannia. "Mijn kinderen vragen altijd wanneer papa thuiskomt."