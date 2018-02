Vrouw Gyselbrecht getuigt op proces

Monique Van Poucke, de vrouw van André Gyselbrecht, is op het proces over de Kasteelmoord aan het woord gekomen in een videoboodschap. “André zou alles doen voor zijn kleinkinderen en Elisabeth”, getuigde Monique. “Hij zou geen vlieg kwaad doen, maar ik denk dat hij geen andere oplossing zag", vertelde ze. “Ik hoop dat hij snel weer thuis is”, klonk het nog.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht wordt beschouwd als de opdrachtgever voor de moord. De vrouw van Gyselbrecht kwam vandaag uitgebreid aan bod via een videoboodschap.

“Geen andere oplossing"

“Hij is zeker geen heilige, hij is ook een mens. Hij kan nogal opvliegend zijn, maar als hij kwaad is, is hij het direct vergeten”, getuigde Monique. “André zou alles doen voor zijn kleinkinderen en Elisabeth. Ik denk dat hij geen andere oplossing zag. Hij wou niet dat zijn kleinkinderen zouden vertrekken naar Australië. Hij zou zichzelf aan het vliegtuig hangen zodat dat niet zou lukken.”

Monique zei nog dat ze hoopt dat haar man snel weer thuis zal zijn, zodat hij snel zijn werk kan hervatten. “Gelukkig heeft hij zijn familie en weet hij dat hij op hen kan blijven rekenen”, voegde ze er nog aan toe.

“Stijn had geen respect”

In haar videoboodschap had de vrouw van Gyselbrecht het ook over schoonzoon Stijn Saelens. “Stijn was een mooiprater, hij kon het goed uitleggen en kon heel wispelturig zijn. Hij begon aan iets, maar werkte het nooit af. Hij hield weinig rekening met andere mensen en had geen respect voor anderen.”

Opvliegend

Monique vertelde ook over hoe Stijn Saelens met haar kleinkinderen omging. “De kinderen mochten niet naar school gaan, ze mochten maximaal twee keer per dag eten omdat ze in Australië ook maar twee keer per dag zouden mogen eten. Toen ik een van de kinderen toch een yoghurtje gaf, werd hij heel opvliegend. Het was gewoon een yoghurtje, geen chocolade.”

“Kinderen sloegen elkaar”

Toen Monique over het gedrag van haar kleinkinderen praatte, barstte ze in tranen uit. “De kinderen kwamen niet goed overeen, ze sloegen elkaar. Als ze in bad zaten, waren ze elkaar aan het aflikken, ik had dat nog nooit gezien. Onze kinderen waren altijd braaf, en zij waren stout.” Volgens Monique is de situatie nu fel verbeterd, en slaan de kinderen elkaar niet meer.

Toen het filmpje gedaan was, was er applaus in de zaal. Waarop de rechter zei dat ze dat geen gepaste reactie vond.

30 jaar cel

André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (40) staan terecht voor de moord op Stijn Saelens. Vrijdag eistte het openbaar ministerie 30 jaar celstraf voor Gyselbrecht, voor de andere beklaagden werden celstraffen tussen 24 en 28 jaar cel geeïst.

Tussenpersoon

Pierre Serry zou als tussenpersoon opgetreden zijn bij het beramen van de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten aangetroffen vlakbij een chalet van Serry in Maria-Aalter.

Evert de Clercq zou een rol hebben gespeeld bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel. Deze laatste werd op de dag van de feiten door zijn neef Franciscus Larmit naar het kasteel in Wingene gebracht. Larmit zou ook geholpen hebben om het lichaam van het slachtoffer te begraven.