Vrouw dood aangetroffen in moeras in Affligem

Gisteren is een 69-jarige vrouw verdronken in een moerassig gebied in Affligem. Vermoedelijk was ze een foute weg ingeslagen en kwam ze vast te zitten met haar wagen, maar daarover is nog geen duidelijkheid. Het parket onderzoekt de zaak maar zegt dat er geen sporen van geweld werden aangetroffen.

De vrouw werd door mountainbikers aangetroffen aan een wegje langs de zijberm van de E40. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse maar de vrouw bleek reeds overleden.

"Volgens de wetsdokter en het labo waren er geen sporen van geweld of van een tussenkomst van een derde maar hoe ze exact verdronken is, is niet duidelijk", zegt Carol Vercarre, woordvoerster van het parket Halle-Vilvoorde.

Vergist

Vermoed wordt dat de vrouw zich vergist heeft en een foute weg heeft genomen, waarna ze met haar wagen vast kwam te zitten in het moerasgebied. Ook daarover bestaat echter geen zekerheid.

"Waarom ze daar was, kunnen we niet weten", aldus nog Vercarre. "Haar voertuig werd wel in de nabijheid aangetroffen."