Vrouw dient klacht in tegen 'negerkop'-gebak

Een vrouw uit Tessenderlo heeft klacht ingediend bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia tegen een bakkerij die ‘negerkoppen’ verkoopt. Dat bevestigt Unia aan VTM NIEUWS. De bakkerij zegt dat ze de naam van het gebakje zal veranderen. Dat schrijft het Belang van Limburg.

De vrouw met Marokkaanse roots uit Tessenderlo had een gebakje gekocht bij bakkerij Vangrootloon in Sint-Truiden. Toen ze het kocht, wist ze niet wat de naam van het gebakje was. Ze was dan ook erg geschrokken toen ze op de rekening zag dat het om ‘negerkoppen’ gaat. Dat zijn romige gebakjes overgoten met chocolade.

Ze vond het erg kwetsend voor “kleurlingen” en besloot dan ook een klacht in te dienen bij Unia. Die lieten haar weten dat ze een dossier geopend hebben.

Unia wil niet bevestigen wie de vrouw is die een klacht heeft ingediend en ook niet waarom. Ze willen alleen bevestigen dat er een klacht is ingediend tegen de bakkerij omwille van de zogenaamde ‘negerkoppen’.

De bakkerij reageerde ondertussen in Het Belang van Limburg dat ze geschrokken zijn van de reactie. Het gebak is geen uitvinding van de bakkerij en dus ook de naam niet, het is een letterlijke vertaling van het Franse ‘tête-de-nègre’. Omwille van de heisa hebben ze toch besloten om een nieuwe naam te kiezen. Dat zal gebeuren via een wedstrijd op de Facebookpagina.