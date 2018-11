Vrouw die verdacht wordt van moord op kinderen, vrij onder voorwaarden

De 30-jarige vrouw die verdacht wordt van de moord op haar drie kinderen in Varsenare, komt vrij onder voorwaarden maar moet zich laten opnemen in een psychiatrische instelling. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling vanavond beslist.

De vrouw reed in de nacht van 28 op 29 augustus opzettelijk tegen een brugpijler op de E40 in Oostkamp. Ze overleefde de klap, maar verklaarde dat ze haar kinderen iets had aangedaan. In haar woning in de Ter Hauwestraat in Varsenare, een deelgemeente van Jabbeke, troffen de speurders later de lichamen van de drie slachtoffers aan. Het ging om een 4-jarig meisje, een 2-jarig jongetje en een jongetje van minder dan drie maanden oud.

Postnatale depressie De verdachte kampte volgens haar familie al twee weken met een postnatale depressie. Het voorverslag van de gerechtspsychiaters wees uit dat ze op het moment van de feiten geleden zou hebben aan een zware geestesziekte. Haar advocaat Philip Van den Berghe stuurde daarom aan op een vrijlating onder voorwaarden, met de verplichte opname in de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis.

Voorwaarden De raadkamer in Brugge ging niet in op die vraag en wou het eindverslag van de psychiaters afwachten. De verdediging ging echter in beroep bij de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling, en die besliste wel om de vrouw vrij te laten onder voorwaarden. De vrouw moet zich dus residentieel laten behandelen in een psychiatrische instelling, en blijven meewerken aan het onderzoek.

Toerekeningsvatbaar? De vrouw blijft nog altijd beschuldigd van kindermoord. Pas in een later stadium zal beslist worden of ze toerekeningsvatbaar was en is. Volgens haar advocaat blijkt uit het verslag van de psychiaters dat ze ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.