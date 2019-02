Vrouw die twee honden liet stikken in auto voor de strafrechter

Een vrouw die deze zomer haar drie honden achterliet in een snikhete auto staat binnenkort terecht voor de strafrechter. Twee honden overleefden het niet. "De vrouw riskeert een boete tot 16.000 euro en een verbod om nog langer huisdieren te houden”, bevestigt Johan Lescrauwaet van het parket van Ieper aan VTM NIEUWS.

30 juni vorig jaar. Een warme zomerdag met veel zon. Een vrouw parkeert haar auto aan het AZ Sint-Jan in Brugge. Terwijl ze binnen in het ziekenhuis is voor een kleine ingreep, laat ze haar drie honden achter. Door de felle zon warmt het binnen in de auto snel op. Meer dan 5 uur later ziet een voorbijganger, eerder toevallig, de dieren zitten. Het Blauwe Kruis en een dierenarts komen ter plaatse, slaan snel een ruit in, maar voor twee Berner Sennens komt alle hulp te laat. De derde hond, een lhasa apso, een veel kleiner ras, overleeft het wel.

Dierenmishandeling

De eigenares van de honden, uit Rochefort, verklaarde aan de politie dat ze haar auto in de schaduw had gezet, maar ze had er naar eigen zeggen niet aan gedacht de positie van de zon verandert. Het parket van West-Vlaanderen heeft de vrouw nu voor de rechter gedaagd voor inbreuken op de wet van de dierenbescherming. De zaak wordt op maandag 25 maart behandeld.

Fikse boete

Als de vrouw wordt veroordeeld, krijgt ze een boete van minstens 416 euro. In het slechtste geval kan die oplopen tot 16.000 euro. “De rechter kan bovendien een tijdelijk of definitief verbod opleggen om nog langer huisdieren te houden”, zegt procureur Johan Lescrauwaet van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper, waar alle dossiers over dierenverwaarlozing worden behandeld.

Tiental honden bijna gestikt

Afgelopen zomer waren er in West-Vlaanderen nog een tiental gelijkaardige feiten, waarbij honden of andere huisdieren in een hete wagen werden achtergelaten. Omdat die dieren het wel overleefd hebben, worden die eigenaars niet vervolgd. Ze moesten wel een minnelijke schikking betalen.