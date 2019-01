Vrouw die migrant doodreed niet vervolgd

De vrouw uit De Haan, die begin vorig jaar met haar auto een transmigrant doodreed op de E40 in Jabbeke, moet zich niet voor de politierechtbank verantwoorden. Het parket heeft de zaak geseponeerd omdat het vindt dat de vrouw geen schuld treft. “Ik vind dat niet meer dan normaal”, zegt Brigitte Vyvermans aan VTM Nieuws. “Ik wou dat ik hiermee de zaak kon afsluiten, maar ik denk helaas nog alle dagen aan het ongeval.”



Brigitte Vyvermans reed op maandagavond 29 januari op de E40 toen voor haar auto plots een man de snelweg overliep. Het was donker en Brigitte kon hem niet meer ontwijken, de Ethiopiër van 39 stierf ter plaatse ten gevolge van de botsing. Het slachtoffer was een transmigrant. Hij was op de vlucht voor een grootschalige politieactie tegen transmigranten rond de snelwegparking.



Overheid

Het parket heeft nu beslist om de vrouw niet te vervolgen voor het dodelijke ongeval. “Ik vind het heel jammer wat er gebeurd is, maar ik kon er echt niets aan doen”, vertelt Brigitte. “Ik vind wel dat de overheid schuld treft door een controleactie te houden zo dicht bij de snelweg. Je kunt toch voorspellen dat die transmigranten op de vlucht zullen slaan.”



Verzekering

Ook al is het gerechtelijk luik nu afgesloten, Brigitte houdt er wel een financiële kater aan over. “Alles bij elkaar heb ik 4.000 euro kosten aan mijn auto”, zegt Brigitte. “Alleen mijn verbrijzelde voorruit is vergoed door de verzekering, meer niet. Mijn verzekeraar zegt me dat dit komt omdat het slachtoffer een illegaal is. Had ik een dier doodgereden, dan werd de schade wel vergoed. Je kunt het zo gek niet bedenken.”



De schade aan Brigittes wagen is nog altijd niet hersteld. “Ik word nog elke dag herinnerd aan het ongeval. Elke keer ik in mijn auto stap, moet ik eraan denken. Als ik in het donker rijd, ben ik niet op mijn gemak. Sindsdien durf ik ook niet meer op de snelweg te rijden. Voor lange afstanden neem ik nu de trein."

