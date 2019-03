Vrouw die gisteren in De Panne bromfietser doodreed en vluchtte, geeft zich aan en had gedronken

De bestuurder die gisteren een vrouw doodreed in De Panne en daarop vluchtmisdrijf pleegde, is opgepakt. Dat bevestigt het parket aan VTM NIEUWS. De 32-jarige vrouw reed een gevallen bromfietser aan, voor wie alle hulp te laat kwam. Ze heeft zich vanmorgen om 4.45 uur zelf aangegeven en gaf toe dat ze gedronken had op het moment van het ongeval.

Het ongeval gebeurde rond 6.30 uur op de Duinkerkelaan in De Panne. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige zou de bromfietser eerst ten val gekomen zijn. Korte tijd later werd de 44-jarige vrouw uit De Panne dan overreden door een ander voertuig. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

Het parket stelde een wetsdokter aan en al snel werd duidelijk dat een camera het ongeval had kunnen filmen. Volgens het parket reed de verdachte in een klein voertuig met een donkere kleur.