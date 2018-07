Vrouw in cel voor poging gifmoord op zoontje

Een 27-jarige vrouw uit Eernegem zit in de cel op verdenking van poging tot gifmoord op haar driejarig zoontje. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. J.G. bekende dat ze het kind een dosis van de pijnstiller tramadol heeft toegediend.

Het slachtoffer werd vorige week in kritieke toestand overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. Ondertussen verkeert het jongetje niet meer in levensgevaar. Onderzoek bracht aan het licht dat het kind bijna bezweken was aan een dosis van de pijnstiller tramadol. Dergelijke zware pijnstillers worden normaal niet aan jonge kinderen toegediend, waardoor de ouders in het vizier van de speurders kwamen.

"Kindje niet willen doden"

In eerste instantie werden woensdag beide ouders aangehouden, maar de vader is ondertussen weer op vrije voeten. Volgens het parket wordt hij ook niet meer verdacht van enige betrokkenheid bij de feiten. J.G. bekende immers dat ze haar zoontje de pijnstiller toediende. "Mijn cliënte is compleet van de kaart. Ze heeft haar kindje zeker niet willen doden", aldus haar advocaat Patrick Bernard Martens.

Medische problemen

Volgens de verdediging kampte het slachtoffer al sinds zijn geboorte met medische problemen, zoals epileptische aanvallen. J.G. zou aangestuurd hebben op een opname in het Zeepreventorium in De Haan, maar haar partner zou dat te duur gevonden hebben. "De feiten waren dus een noodkreet. Ze wilde het kindje nog zieker maken, zodat het zou opgenomen worden. Ze heeft werkelijk alles over voor haar kinderen."

Tramadol

Het is niet duidelijk of de moeder van vijf kinderen mogelijk lijdt aan het syndroom van Münchhausen by proxy. Mensen met die aandoening maken een kind bewust ziek om zelf meer aandacht te krijgen. In ieder geval werd een college van drie psychiaters aangesteld om de verdachte te onderzoeken. De toxicoloog zal moeten onderzoeken of de hoeveelheid tramadol effectief dodelijk had kunnen zijn. Tramadol, ook bekend onder de merknaam Tradonal, is een vrij sterke pijnstiller die vooral gebruikt wordt om hevige chronische pijnen te bestrijden. Ook kankerpatiënten krijgen het middel vaak toegediend.

Wielrennen

De afgelopen jaren werd tramadol ook meermaals in verband gebracht met het wielrennen. In de slotfase van wedstrijden zou het gebruikt worden om de pijn bij de renners weg te nemen. Het product is erg omstreden, omdat het valpartijen in de hand zou werken. De raadkamer heeft de aanhouding van de verdachte vrijdagochtend met een maand verlengd.

Voor poging tot gifmoord riskeert de moeder voor de correctionele rechtbank 20 jaar gevangenisstraf. Op het hof van assisen zou 30 jaar opsluiting de maximumstraf zijn.