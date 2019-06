Vrouw aangevallen met machete in Charleroi

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben drie personen gewapend met een machete en een zaag een vrouw aangevallen in haar appartement in Charleroi. De lokale politie kon twee daders inrekenen. De derde is nog steeds op de vlucht, meldt het parket van Charleroi.

De drie drongen de woning binnen en vielen het slachtoffer op brutale wijze aan. De daders sloegen de vrouw en verwonden haar met een steekwapen aan de dij. In de straat vielen ze ook een voorbijganger aan. Die weigerde zijn telefoon af te staan, waarop de persoon aangevallen werd.

De twee slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeren niet in levensgevaar. De politie kon twee personen oppakken, die nog verhoord zullen worden. De derde persoon kon vluchten.