Vrouw (91) doodgereden op zebrapad waar dochter ook opgeschept werd

In de Oostendestraat in het centrum van Diksmuide is een 91-jarige vrouw vanmiddag overleden na een aanrijding. Haar dochter werd drie jaar geleden op hetzelfde zebrapad opgeschept en draagt daar nog steeds de gevolgen van.

De buurtbewoonster stak het zebrapad over ter hoogte van kinderdagverblijf Prutske in het centrum van de stad. Ze werd aangereden door een man uit Zwijnaarde die met zijn Opel Astra richting het centrum reed. Hij merkte de overstekende vrouw niet op en remde ook niet af toen het ongeluk gebeurde. Er wordt onderzocht hoe het komt dat de bestuurder de vrouw niet zag. Alcohol en overdreven snelheid zijn alvast uitgesloten. Mogelijk was de man door iets anders afgeleid of speelde de laagstaande zon op dat ogenblik een rol.

De vrouw kwam na de aanrijding wat verder op het asfalt terecht en overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De MUG-heli kwam vanuit Brugge nog overgevlogen, maar hulp kon niet meer baten.

In het kinderdagverblijf hebben de kindjes niets gemerkt van alle commotie buiten. De speelruimtes voor de kinderen bevinden zich immers achteraan.

Dochter

Het ongeval roept voor de familie van het slachtoffer erg nare herinneringen op. De vrouw zelf is weduwe, maar haar dochter woont nog bij haar in. Die dochter werd drie jaar geleden op hetzelfde zebrapad ook al opgeschept door een wagen. Ze raakte daarbij levensgevaarlijk gewond en draagt nog steeds de gevolgen van het ongeval. Een team van slachtofferhulp van de politie is nu bij haar om haar het slechte nieuws mee te delen en om de vrouw op te vangen.

De Oostendestraat is deels afgesloten en het verkeer moet er over een rijstrook passeren. Er komt een deskundige van het parket ter plaatse. De verkeersproblemen zullen wellicht nog enkele uren duren.