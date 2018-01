Vrouw (76) omgekomen bij brand in Evergem

Bij een zware woningbrand in het Oost-Vlaamse Evergem is afgelopen nacht een 76-jarige vrouw om het leven gekomen. Dat bevestigt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De brand brak rond middernacht uit in de woning in de Zevekotestraat in Evergem. De 76-jarige vrouw en haar echtgenoot waren aanwezig. De man kon op tijd de woning verlaten, maar de vrouw bleef in de brand. Het huis brandde volledig uit en de brandweer trof later het lichaam van de vrouw aan. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt de omstandigheden van de brand. "Er werd een branddeskundige en een wetsgeneesheer aangesteld en het labo van de federale politie kwam ter plaatse", zegt parketwoordvoerster An Schoonjans.