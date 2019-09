Vrouw (40) vermoord teruggevonden in Kaprijke

In een woning in de Hippoliet Van Peenestraat in Kaprijke is zaterdagavond het levenloze lichaam van een vrouw gevonden. Volgens betrouwbare bronnen zou de vrouw vermoord zijn, waarna de vermoedelijke dader zich zou hebben aangegeven.

Het rustige wijkje in het Meetjesland werd zaterdag rond 16 uur opgeschrikt. Inspecteurs van de lokale en federale politie waren tot ’s nachts druk in de weer met het verdacht overlijden van een bewoonster. Het parket van Oost-Vlaanderen werd ingelicht, ook het afstappingsteam en het labo kwamen ter plaatse. “We bevestigen dat het om een verdacht overlijden gaat, maar kunnen voorlopig niet meer informatie kwijt”, zegt persmagistraat Annelies Verstraete.

Het slachtoffer, de 40-jarige S.H., laat volgens een buurtbewoner twee kinderen na. Intimi vermoeden dat het om een passionele moord gaat, maar dat kan voorlopig niet worden bevestigd. “Het is echt een intriest drama”, reageert een vriend van het slachtoffer. “De zus van S.H overleed enkele jaren terug aan kanker. Haar ouders zijn op korte tijd nu twee kinderen verloren.”

De vermoedelijke dader zou zich intussen hebben aangegeven bij de lokale politie.