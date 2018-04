Vrouw (35) knalt tegen boom en sterft

Bij een verkeersongeval in het West-Vlaamse Moorslede is gisteravond een 35-jarige vrouw uit Roeselare om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper. Het slachtoffer kwam met haar wagen tegen een boom terecht.

Het ongeval gebeurde iets na 21 uur op de Roeselaarsestraat in Moorslede. Het slachtoffer reed in de richting van Roeselare toen ze om onduidelijke redenen de controle over het stuur verloor. De jonge vrouw week af van de rijbaan en kwam met haar voertuig tegen een boom terecht. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

Het parket besliste om geen verkeersdeskundige aan te stellen, omdat er bij het ongeval geen andere weggebruikers betrokken waren.