Vrouw (27) om het leven gebracht in Herentals

In Herentals is vanmorgen een 27-jarige vrouw met geweld om het leven gebracht. Er werd al een verdachte gearresteerd. De moord kadert wellicht in een relationele sfeer, zegt het parket van Turnhout aan VTM NIEUWS.

De vrouw werd deze ochtend om het leven gebracht in een woning in de wijk Kleerroos in Herentals. De politie kwam ter plaatse en kon meteen vaststellen dat het om een gewelddadig overlijden ging.

“Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor moord, en later vandaag werd al een verdachte gearresteerd. Het gaat over de partner, een twintiger”, zegt het parket van Turnhout. De verdachte moet nog ondervraagd worden. Het parket wil geen informatie kwijt over hoe de vrouw precies om het leven is gekomen.