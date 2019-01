De jonge vrouw die vier jaar geleden zwaargewond raakte in het gezicht nadat een man een whiskeyfles naar haar had geslingerd, heeft voor het eerst gesproken nu de dader is veroordeeld. De 24-jarige vrouw is opgelucht dat ze het hoofdstuk na zoveel jaar achter zich kan laten, maar herinnert vooral de pijn waar ze heeft moeten doorvechten.