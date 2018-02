Vroege palliatieve zorg is meerwaarde

Onderzoekers van de VUB en de UGent stellen met het UZ Gent vast dat vroege palliatieve zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker meer levenskwaliteit geeft. Palliatieve zorg start vandaag vaak pas enkele dagen of weken voor het overlijden. Maar nieuw onderzoek bij 186 patiënten toont aan dat het beter is te beginnen van zodra de ongeneeslijke kanker is gediagnosticeerd. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Oncology.

"In dit onderzoek kregen patiënten in het UZ Gent de zorg vanaf het moment van de diagnose", legt Gaëlle Vanbutsele van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent) uit. "Gespecialiseerde verpleegkundigen gingen elke maand op bezoek en praatten over verschillende onderwerpen zoals pijn, vermoeidheid, de ondersteuning in huis en van familie, het nemen van belangrijke beslissingen, spirituele levensvragen..."

"Het verschil tussen de levenskwaliteit van mensen met en mensen zonder vroege palliatieve zorg was duidelijk. Mensen met vroege zorg gaven een hogere score op de vragen over hun algemene gezondheid en de kwaliteit van hun leven."

Betere score

Op 3 momenten vulden de 186 patiënten een vragenlijst in om te peilen naar de verschillende aspecten van een kwalitatief leven: fysiek, sociaal, psychologisch en spiritueel. Twaalf weken na de start van de zorg haalden de patiënten met palliatieve zorg gemiddeld een score van 62 op 100 voor kwaliteit van leven, tegenover een score van 54,5 in de controlegroep.

"Onderzoek in de VS toonde ook een verschil in levenskwaliteit", zegt Vanbutsele. "Maar België scoort in tegenstelling tot de VS goed in extra ondersteuning bij oncologische zorg, dus vroegen we ons af of vroege palliatieve zorg nog een bijkomende meerwaarde zou hebben. Dat bleek toch het geval te zijn." Het onderzoek kreeg financiering van het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek, Kom op tegen Kanker en het Wetenschappelijk Fonds Willy Gepts van het UZ Brussel.