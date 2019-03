vrijwilligers planten 22.000 bomen en maken Hallerbos 5 hectare groter

Veel regen en wind, maar ook veel mensen en vooral: veel bomen. 22.000 in totaal. Een deel is eerder deze week al geplant. Vandaag gaan de laatste 3000 de grond in. Honderden Hallenaren hebben zich bij het Agentschap Natuur en bos ingeschreven om vandaag hun eigen boom te planten en zo het Hallerbos met 5 hectare uit te breiden.

De vrijwilligers planten vandaag een terrein aan dat zo groot is als 10 voetbalvelden. Dat nieuwe stuk bos zal vooral uit eiken bestaan maar er komen ook esdoorns en lindebomen.

Al die bomen staan wel maar anderhalve meter uit elkaar. "We planten zo'n nieuw bos heel dicht zodat er zich snel een bosklimaat ontwikkeld en de bomen ook in de hoogte groeien. Zodat ook de ontsluiting sneller komt en we de andere vegetatie niet lang moeten opvolgen en zodat het bos snel gevormd wordt." zegt Patrick Huvenne van Agentschap Natuur en Bos.

Het zal wel nog een kleine twintig jaar duren voordat je er ook effectief in het bos kan komen wandelen.