Vrijspraak voor ex-politieman die spotprent Jinnih Beels verspreidde

Het Antwerpse hof van beroep heeft een voormalig politieman van de zone Mechelen-Willebroek vrijgesproken voor het aanzetten tot haat en discriminatie, net als in eerste aanleg. Bert V. L. had twee jaar geleden een spotprent verspreid van Jinnih Beels, toen nog diversiteitsverantwoordelijke van die politiezone, met de tekst: "En waarom zou ik je een hand geven? Jouw kleur staat me niet aan".

De foto werd rondgestuurd in een besloten WhatsApp-groepje. Nadat een agent het bericht had gemeld aan de korpsleiding, nam die meteen maatregelen. De beklaagde werd preventief geschorst en werkt intussen niet meer bij de politie.

Volgens het openbaar ministerie wilde de man met de foto en de tekst duidelijk aanzetten tot discriminatie ten aanzien van Jinnih Beels en alle andere mensen met een getaande huid. De advocaat-generaal had zes maanden cel en 1.200 euro boete gevorderd.

De verdediging voerde aan dat de tekst niet over Beels ging, maar dat de woorden humoristisch geïnterpreteerd moesten worden als iets dat ze zelf gezegd zou kunnen hebben.

De rechtbank in Mechelen oordeelde vorig jaar dat de foto op verschillende manieren geïnterpreteerd kon worden: als grap, als het aanzetten tot haat en discriminatie, of als een reactie op het gedrag van Jinnih Beels. En door twijfel over die achterliggende bedoeling werd Bert V.L. in eerste aanleg vrijgesproken. Het hof van beroep heeft die vrijspraak nu bevestigd.

