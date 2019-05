Vriendinnen Julie schrijven open brief aan De Wever

Een groep vriendinnen van de vermoorde Julie Van Espen heeft een open brief geschreven aan Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en de burgemeesters van de Antwerpse randgemeenten. Ze vragen om de veiligheid op de fietsroutes naar de Antwerpse binnenstad te verhogen. Dit kan met meer veiligheidscamera's en een betere verlichting. Ze willen graag in gesprek gaan om de situatie te bespreken.

In de brief staat onder meer dat heel wat meisjes, maar ook jongens, ouders en grootouders na de gebeurtenissen aan het Albertkanaal in Merksem bang zijn om nog alleen naar of door Antwerpen te fietsen. "In de campagne 'Slim naar Antwerpen' roept men iedereen op om met de fiets naar Antwerpen te komen", klinkt het. "Julie was hier een voorstander van en raadde dan ook iedereen aan om dit te doen. Ze gaf ons allemaal het goede voorbeeld dat ze nu bekocht heeft met haar leven."

Project Julie

De vriendinnen vragen om een "Project Julie" in het leven te roepen om de veiligheid op de Antwerpse fietsroutes te vergroten. "Het moet algemeen geweten zijn dat iedereen op deze routes gefilmd wordt", zeggen ze. "Vergeet niet dat de camera van het nieuwe sportcomplex in Merksem de énige reden is dat we de dader zo snel hebben kunnen ontmaskeren."

Julie werd zaterdagavond om het leven gebracht toen ze van bij haar thuis in Schilde naar Antwerpen fietste om daar met vriendinnen af te spreken.