Vrienden en familie nemen emotioneel afscheid van Maithili (13)

In Assebroek werd deze voormiddag Maithili Vanhille (13) begraven. Het meisje stierf na een lange strijd tegen een zeldzame hersenstamtumor. Aan de aanwezigen werd gevraagd om geen sobere, zwarte kledij aan te doen. "Thili hield van kleurtjes, als laatste eerbetoon aan Thili zal het een heel mooie dienst zijn."

"Kom maar gewoon in de kledij waar je je goed in voelt... het wordt warm en zomers...", lieten de ouders van Maithili voor de begrafenis weten. Maithili was een vrolijke meid, met veel vriendinnen, die hield van het leven, en dat was vandaag ook meer dan duidelijk in de viering.

Bondgenoot Marie

De kist van Maithili werd gedragen door haar ouders, haar broertje en haar peter. De meter van het meisje had Marie bij, de hond en lieveling van Maithili. Die mocht vandaag dan ook zeker niet ontbreken. "Maithili ademt dieren en heeft een hart voor alles wat op poten leeft. Maar vooral voor honden: haar honden troostten haar als ze verdrietig was en speelden als ze vrolijk was", vertelde meter Lavinia.

Glimlachen

"Een woord van drie letters: 'het lot', heeft ervoor gekozen dat Maithili ziek werd en moest vechten". En gevochten heeft ze, tot ze niet meer kon. "Laat ons niet overmannen door vragen en woede en verdriet en angst en onzekerheid. Laat ons glimlachen en denken aan die vrolijke meid die heel gelukkig was bij ons. Maithili vult het hart van vele mensen die haar liefhebben en daarom leeft ze nog lang en gelukkig", klonk het tijdens de viering.

"Net zoals jij gevochten hebt, gaan wij nu proberen om sterk te zijn en ons leven weer op de rails te krijgen", voegde Maithili's mama daar nog aan toe. "Jou vergeten doen we niet, jou vergeten doen we nooit."

Suikerwafeltje

Bij het verlaten van de kerk kregen de aanwezigen nog een suikerwafeltje mee. De mensen kunnen dat thuis op Maithili's gezondheid opeten, omdat het meisje er zelf zo van hield die te bakken, tot op de laatste dag van haar strijd.