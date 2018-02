Vrienden en familie nemen afscheid van Nikita

In Lochristi vond deze middag de uitvaartplechtigheid van Nikita Everaert plaats. Het meisje van 16 uit Destelbergen overleed maandag in Oostakker nadat ze op een gevaarlijk kruispunt door een vrachtwagen gegrepen werd. Bijna 900 mensen kwamen een laatste groet brengen.

Met haar favoriete muziek van Justin Bieber herdachten de familie en vrienden Nikita. De zaal in het crematorium was te klein voor de 900 aanwezigen. Heel wat mensen volgden de uitvaart door de deuropening. Op een groot scherm werden foto’s van Nikita getoond.

Haar beste vriend Giel nam het woord. “Nikita in het Russisch wil zeggen: overwinnaar van het volk. Bij iedereen geliefd, wat ook zo is. Met jouw vriendschap overwin je alles.” Ook enkele klasgenoten kwamen aan het woord. Zij kunnen het nieuws nog steeds niet geloven. “Toen we het nieuws hoorden, stortte onze wereld in.”

Na afloop van de plechtigheid bracht iedereen nog een laatste groet aan Nikita. Haar ouders waren te aangeslagen om te condoleren. Nikita kwam maandag om het leven bij een verkeersongeval op de Antwerpsesteenweg in Oostakker.