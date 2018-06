Vriend schutter Luik vertelde journalist over aanslag

Fouad B., de man die mee verantwoordelijk zou zijn voor de radicalisering van de schutter van Luik, waarschuwde gisteren voor een aanslag tijdens een interview met een journalist van De Morgen. Fouad B. werd eerder vandaag opgepakt door de politie.

Bruno Struys, journalist bij De Morgen, interviewde Fouad B. gisterenavond in het station van Luik-Guillemins. Fouad B. dreigde er toen mee dat er nog een aanslag zou plaatsvinden. "Hier in Luik gaan er nog aanslagen gebeuren. Als ik in de gevangenis beland door dit te zeggen, kan het me niet schelen, maar er gaat iets gebeuren. Of ik dat denk? Ik weet het. Vanavond. De soldaten van Islamitische Staat komen eraan", zei hij toen aan Struys.

Onder invloed

Volgens Struys was Fouad B. duidelijk onder invloed, maar door zijn vreemde gedrag besloot Struys om toch naar de politie te stappen.

Na de tip van Struys opende de politie een klopjacht op Fouad B. Een bron verklaarde aan de krant dat “de kans klein is dat hij de waarheid sprak, maar we moesten wel alle mogelijkheden op een aanslag uitbannen.”

Fouad B. is nog maar sinds 22 mei vrij onder voorwaarden en zat in de cel voor terrorisme.

