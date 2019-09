De Vlaamse energieregulator Vreg heeft de intentie om in 2022 een capaciteitstarief in te voeren. Dat blijkt uit een voorstel waarover de regulator een openbare raadpleging start.

In het voorstel worden pieken in het netgebruik duurder. Is ook voorzien in het voorstel: een injectietarief voor eigenaars van zonnepanelen.