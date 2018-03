'Vreemde' moedermelk niet altijd goed

Sommige moeders hebben moedermelk op overschot, andere juist te weinig. Beiden vinden mekaar almaar vaker via sociale media, waar een hele donormarkt rond moedermelk is ontstaan. Nobel, maar riskant, zo waarschuwen experts.

Ellen Kegels gaf tot een maand geleden borstvoeding aan haar dochter Lucy. Toen ze ermee stopte had ze nog tien flesjes afgekolfde moedermelk over die ze bewaarde in de diepvries. Ze bood die gratis aan op Instagram.

Moedermelk delen bestaat al jaren, maar door de sociale media is het fenomeen wel groter geworden. Zo is er ook een facebooksite die moeders in contact brengt met elkaar.

Solidariteit

Meestal wordt er voor de moedermelk geen geld gevraagd. Moeders doen het puur uit solidariteit. Voor hen is het de normaalste zaak van de wereld.

Ondanks het feit dat er op de Facebookgroep regels zijn en vrouwen op voorhand een vragenlijst moeten invullen, waarschuwen artsen voor het uitwisselen van moedermelk.

Virussen en bacteriën

“Elke moedermelk bevat virussen en bacteriën en voor een baby van een andere moeder zijn dat vreemde virussen en bacteriën en dat kan voor problemen zorgen”, zegt Prof. dr. Yves Jacquemyn, Diensthoofd gynaecologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Niet-gecontroleerde moedermelk geven aan je kind is dus niet altijd zonder risico.