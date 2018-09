Vrachtwagenchauffeurs ontevreden over sluiting snelwegparking Wetteren

De socialistische vakbond voert straks actie op de vrachtwagenparking naast de E40 in Wetteren. Na een steekpartij deze week, die het leven kostte aan een transmigrant, gaat de parking elke avond dicht. Truckers die nog ergens willen uitrusten op hun route kunnen stilaan nergens meer terecht.

“We zijn redelijk ontgoocheld eigenlijk. We hebben een plaats nodig om te parkeren, elke keer als we hier langskomen”, zegt een truckchauffeur die er regelmatig moet passeren. “En het is hier meestal erg veilig, er staan hekken rondom de parking.”

Vrachtwagenbestuurders die van Brussel naar de kust rijden, komen vooral ‘s nachts steeds vaker gesloten parkings tegen. Zo is de rustplaats in Wetteren nu voor drie maanden gesloten. Op de parking van Drongen geldt nog steeds een verbod op nachtparkeren, net als op de parking in Jabbeke. Enkel de snelwegparking in Groot-Bijgaarden blijft permanent open.

De socialistische vakbond vreest dat er daardoor steeds meer ongelukken zullen gebeuren. “Vrachtwagenchauffeurs moeten verplicht rusten”, benadrukt John Reynaert, van de socialistische vakbond. Nu al zijn er op onze snelwegen dagelijks ongeveer drie ongevallen met vrachtwagens, vaak met ernstige gevolgen.