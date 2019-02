Vrachtwagen lekt zoutzuur op E314 in Heverlee, één rijstrook vrij

Op de E314 in Heverlee, net voor de verkeerswisselaar in de richting van Brussel, staat momenteel een lekkende vrachtwagen aan de kant. Volgens de brandweer gaat het om zoutzuur.



“Voorlopig is er geen zicht op het gevaar, maar er is ons gemeld dat een vrachtwagen vloeistof aan het lekken is”, aldus de verkeerspost van Bertem. "Als we een beter zicht hebben op de ernst, kan het zijn dat er een rampenplan wordt afgekondigd”, aldus nog de verkeerspost.

Het Vlaams Verkeerscentrum laat weten dat de hinder nog een tijd gaat duren; "We vernemen dat de lekkende tankwagen leeggepompt moet worden. Voorlopig passeert het verkeer daar over slechts één rijstrook".

De brandweer vraagt aan de automobilisten in de omgeving om ramen gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten wegens geurhinder.