Vrachtwagen door middenberm op E40

Op de E40 bij Erpe-Mere is een vrachtwagen door de middenberm gegaan. Daarom is er in beide richtingen beperkte doorgang. “De files groeien snel aan”, zegt het Vlaams Verkeerscentrum. "Vermijd de omgeving."

De vrachtwagen ligt op dit moment gekanteld op de weg. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zal de hinder daardoor nog een tijdje duren, net omdat de takelwerken nog moeten aanvatten.

In de richting van Gent is momenteel één rijstrook versperd, in de richting van Brussel gaat het om twee rijstroken. “Je ziet er dus al veel file en die blijft ook aangroeien. Je kan de omgeving beter vermijden, want het verkeer zit in beide richtingen helemaal vast”, zegt de woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum, Peter Bruyninckx, aan VTM NIEUWS.

De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk.

UPDATE #E40 Ongeval Erpe-Mere. Richting Gent is enkel links nog versperd. Richting Brussel blijven links en midden versperd. Volg omleiding naar Brussel: pic.twitter.com/HH0778pOH2 — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 2 mei 2018

Files groeien snel aan op #E40 in Erpe-Mere! Daar is in beide richtingen nu beperkte doorgang na een ongeval met een vrachtwagen. Die is door de middenberm gegaan en ligt nu gekanteld op de weg. Hinder zal tijdje duren dus! pic.twitter.com/PxjWTg5ILc — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 2 mei 2018

Foto: archief