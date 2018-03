Voyeur wiste vanochtend nog video's

Er wordt nog altijd gezocht naar de voyeur die de afgelopen dagen onder vuur kwam te liggen omwille van de beelden die hij maakte van vrouwen in de douches van de sporthal van de Hogeschool Gent. Hij heeft deze ochtend ingelogd op het forum waar de beelden te vinden waren en hij heeft verschillende video's verwijderd. Mogelijk voelt hij dat de politie hem op het spoor is.

Dgreedb, zo staat de voyeur bekend bij de 170.000 leden van het forum, is al lid van het forum waar voyeuristische beelden gedeeld worden sinds 2008. Hij is echter zelf pas beelden beginnen delen in 2016. Die beelden filmde hij onder andere vrouwen in de douches van de HoGent door het sleutelgat van een toilet of mindervalidendouche.

De voyeur postte ook andere foto’s en video’s. Die filmde hij onder de rok van een vrouw in een buurtwinkel of onder het bureau van een kortgerokte collega. Bovendien heeft de man ook een filmpje gedeeld waarin een geklede vrouw te zien is. In die video wordt duidelijk dat de dader en het slachtoffer elkaar kennen: de jonge vrouw glimlacht naar de camera.

Video’s verwijderd

Die buurtwinkel, collega’s en de glimlachende vrouw zijn allemaal mogelijke aanknopingspunten voor de speurders. Dat lijkt de man ook duidelijk zelf te beseffen. Dit weekend verwijderde hij al heel wat video’s. Bovendien kan je zien dat hij zich vanochtend opnieuw heeft ingelogd. Om zes over half acht om precies te zijn. Vier minuten later zijn er nog meer posts verwijderd.

Tot tien jaar celstraf

De gluurder riskeert een celstraf van tien jaar, omdat een van zijn slachtoffers minderjarig zou zijn. Voyeurisme is nog maar strafbaar sinds 2016. Voordien was enkel aanranding strafbaar. Vandaag kunnen voyeurs veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van zes maanden tot vijftien jaar.