Vorig jaar zijn 69 mensen (35 Nederlandstaligen en 34 Franstaligen) onterecht in voorlopige hechtenis geplaatst. Dat bericht Dernière Heure, op basis van cijfers die MR-Kamerlid Gautier Calomne opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Deze achteraf onterecht gebleken voorarresten gaven aanleiding tot 480.228 euro aan schadevergoedingen bij de FOD Justitie, tegen 300.911 euro voor 44 mensen in 2016, 306.001 euro voor 52 mensen in 2015 en 335.897 euro voor 49 mensen in 2014.