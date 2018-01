Voorstelling Ghelamco-boek afgelast na dreigmails

Auteur Ignace Vandewalle heeft zijn boekvoorstelling van ‘De Illegale Ghelamco Arena’ afgelast na bedreigingen van enkele AA Gent-fans. Dat laat de auteur weten in een persbericht. "Ik kan de veiligheid voor mezelf en de bezoekers niet garanderen." Vandewalle is niet van plan om klacht in te dienen.

Vandewalle zou zijn boek normaal gezien woensdag voorstellen, maar besloot nu dus om het gebeuren af te lassen. “Ik moet mijn boekvoorstelling helaas afgelasten na de vele haatmails en haatreacties op sociale media met niet mis te verstane dreigementen naar mijn fysieke integriteit en met verwijzingen naar het gewelddadig bezoeken van de boekvoorstelling”, zegt hij.

“Uit respect voor Standaard Boekhandel en omdat ik onder de huidige omstandigheden de veiligheid van mezelf en de bezoekers van de boekvoorstelling niet kan garanderen, lijkt mij dit de beste en meest menselijke oplossing.”

Over welke bedreigingen het precies gaat, wil de auteur niet kwijt. Voorlopig is het nog onduidelijk of er op een ander moment een boekvoorstelling komt. "Moest ik er nog eentje doen, zal het zijn wanneer het stof wat gaan liggen is. Maar dat zal zeker niet in Gent zijn", zegt hij aan VTM NIEUWS. Vandewalle gaat voorlopig geen klacht indienen. De auteur laat ook weten dat er beslist is tot een tweede druk van het boek, wegens de vele bestellingen die ondertussen ontvangen zijn.

Illegaal gebouwd, of niet?

De auteur stelde zijn boek gisteren al voor in de pers. Daarin staat onder meer te lezen dat de Ghelamco Arena “illegaal gebouwd zou zijn”, aangezien de stad Gent de wet op de overheidsopdrachten niet gerespecteerd zou hebben.

In het boek klaagt Vandewalle ook de te nauwe banden tussen de stad Gent en voetbalclub AA Gent aan. Zo blijkt dat de stad Gent in de zomer van 2016 in alle stilte aandeelhouder is geworden van de voetbalploeg en dat er ook mensen van de stad in de raad van bestuur zetelen.

Gents burgemeester Daniel Termont reageerde gisteren al ontzet op het boek. Volgens hem is de bouw van het voetbalstadion volledig volgens de regels verlopen is. "Ik stel vast dat er veel mensen jaloers zijn en dat ze er een politiek spel van willen maken, maar ik kan zeggen dat alles volgens de regels is verlopen", klonk het.

Bekijk ook: