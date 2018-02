Voorstel: vanaf 13 jaar op sociale media

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) wil de minimumleeftijd voor gebruik van sociale media wettelijk vastleggen op dertien jaar. Dat betekent dat jongeren pas vanaf die leeftijd een eigen profiel mogen aanmaken op bijvoorbeeld Facebook of Snapchat. Momenteel is er geen minimumleeftijd bepaald in ons land.

Europese lidstaten kunnen zelf een minimumleeftijd bepalen die tussen dertien en zestien jaar ligt. De Backer gaat in het parlement voorstellen de grens in ons land op dertien jaar te leggen, omdat hij de grens van zestien jaar niet realistisch vindt.

Volgens De Backer is vandaag namelijk al negentig procent van de dertien- en veertienjarigen actief op sociale media. Uit de cijfers blijkt zelfs dat 25 procent van de terugkerende gebruikers op social media negen of tien jaar oud is. De meest gebruikte profielen zijn Facebook, Google, Instagram en SnapChat.

De Backer wil met de minimumleeftijd op dertig jaar voorkomen dat de jongeren valse profielen aanmaken. “We weten dat heel wat jongeren op sociale media actief zijn, ze staan ermee op en gaan ermee slapen”, zegt De Backer aan VTM NIEUWS. “Ik wil dat ze dat op een goede en veilige manier kunnen doen, vandaar dat we de leeftijd gaan vastleggen op dertien jaar. Vrienden, ouders en ook het onderwijs kunnen hier dan over spreken zodat je op een goede manier ermee kan leren omgaan.”

Strenge controles

Volgens De Backer zullen bedrijven strenger gecontroleerd worden of ze die leeftijdsgrens respecteren. “De privacycommissie is hervormd en kan boetes opleggen en streng optreden als bedrijven de regels niet volgen”, zegt hij. “Zo kunnen jongeren zich veilig op het internet begeven. We gaan ook veel meer inzetten op bewustwording.”

Het wetsontwerp is nog in opmaak maar werd reeds getoetst bij de kinderrechtencommissaris, de jeugdraad en het jeugdparlement.