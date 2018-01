Voornemens: kan sportapp echt helpen?

Meer gaan sporten, dat is traditioneel één van onze voornemens voor het nieuwe jaar. En meer en meer mensen roepen daarvoor de hulp in van een fitnessapp. Maar het blijft opletten geblazen.

De tweede dag van het jaar en we zitten nog vol goede voornemers. Voor veel mensen wil dat zeggen meer gaan sporten, lopen bijvoorbeeld. En dat doen we tegenwoordig veel met de hulp van apps, zoals Runkeeper, Strava en Fitstar. Ze houden onder meer je snelheid bij, je hartslag en het aantal calorieën dat je verbrandt. Extra motiverend: je kan de informatie ook delen met je vrienden op Facebook of Twitter.

Toch let je ook maar beter op met zo’n apps, waarschuwen experts. “De app doet natuurlijk niets, je moet het zelf doen”, klinkt het bij Jef Brouwers, sportpsycholoog. “Mensen hebben vaak te weinig structuur en discipline om het vol te houden. De oplossing is om samen met anderen te sporten en de apps te gebruiken en een gemeenschappelijk doel voor ogen te stellen.”