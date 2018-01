"In voorjaar nog Arco-oplossing"

Nog dit voorjaar komt er een oplossing voor de 800.000 Arco-coöperanten, samen met de beursgang van de bank Belfius. Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) aan VRT NWS.

Het was CD&V die vorige lente erop gehamerd had dat de chronologie gerespecteerd moest worden. Eerst moeten de Arco-gedupeerden een oplossing krijgen en pas daarna kunnen er aandelen van Belfius naar de markt gebracht konden worden. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bevestigt nu dat beide dossiers aan elkaar gekoppeld worden.

De Arco-coöperanten zullen dus weten waar ze aan toe zijn op het moment dat Belfius naar de beurs gaat, zegt Van Overtveldt: "Arco weegt op Belfius en het regelen van Arco in het kader van de privatisering van de bank is een optie die de regering heeft gelicht. De dossiers zijn gekoppeld, ze zijn ook politiek gekoppeld geraakt. Het is dus logisch dat als we Belfius voor de zomer privatiseren, we tegen dan ook een oplossing hebben in het Arco-dossier."

Vlottere beursgang

De privatisering van Belfius zal wellicht makkelijker verlopen als de Arco-bladzijde voor de bank volledig is omgedraaid. Van Overtveldt: "Het is niet zo dat het totaal onmogelijk is om iets met Belfius te doen als Arco niet geregeld is. Maar het lijkt me wel evident om de twee dossiers gekoppeld te houden."

De beursgang van Belfius is gepland voor ergens tussen april en juni. De precieze timing zal afhangen van de marktomstandigheden.