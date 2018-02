Vooral dertigers gebruiken gsm in auto

Niet de jonge bestuurders, maar wel automobilisten tussen de 31 en 40 jaar zijn het vaakst met hun gsm bezig achter het stuur. Dat blijkt uit cijfers die parlementslid Franky Demon (CD&V) opvroeg.

Een vijfde van alle overtredingen gebeurt door bestuurders die tussen de 30 en de 40 jaar oud zijn. “Jonge en oudere chauffeurs zijn op dat vlak dus verantwoordelijker in het verkeer”, aldus CD&V-kamerlid Demon. De reden is volgens hem dat dertigers op een moment in hun leven zitten dat het bijzonder druk is.

Ook blijkt dat mannen hun gsm veel meer gebruiken dan vrouwen. Maar liefst 52 procent van de overtreders zijn mannen. Dat is dubbel zoveel als het aantal vrouwen dat betrapt werd.

Zware boetes

Hoewel het aantal bestuurders dat betrapt werd op het gebruiken van hun gsm achter het stuur de afgelopen jaren gedaald is, zijn controles nog altijd noodzakelijk. Uit de cijfers die Demon opvroeg, blijkt dat er in 2016 toch nog 108.683 overtredingen vastgesteld werden. Nochtans is de boete voor bellen of sms’en achter het stuur niet mals: als je betrapt wordt, betaal je minstens 110 euro.

Apps die gsm blokkeren

Het is dus vooral een kwestie van mensen bewust maken van de gevaren. “Er bestaan tegenwoordig al apps die je gsm blokkeren als je in de wagen zit. Dat kan een goed middel zijn bij hardleerse chauffeurs”, geeft Demon mee. De Vlaamse overheid lanceerde daar in het najaar van 2017 nog een campagne rond. “Het is ook aan de medepassagiers om de chauffeur erop te wijzen dat een gsm not done is”, besluit Demon.