Voor u uitgelegd: België is duurste EU-land voor diesel

Al weken protesteren de ‘Gele Hesjes’ in Frankrijk tegen de te dure brandstofprijs. De laatste dagen duiken de mensen ook in Wallonië en zelfs in Vlaanderen op. Maar is de brandstof nu zo uitzonderlijk duur? Blijkbaar wel. VTM NIEUWS-anchor Elke Pattyn legt uit waarom.

Momenteel betalen we 1,577 euro voor een liter diesel. Dat is veel, maar de brandstofprijzen schommelen al jaren. Zo steeg de prijs in 2011 en 2012 even sterk als nu. De hoogste dieselprijs bedroeg toen 1,53 euro per liter. De afgelopen jaren is de prijs opnieuw gedaald, met 1,19 euro als laagtepunt in 2016.

Meer taksen

Het uitzonderlijke is echter dat we nu veel meer taksen betalen op brandstof. Op een bedrag van 1,58 euro gaat amper 0,52 euro naar het product zelf. 0,18 cent gaat naar de distributie en de overige 0,01 euro gaat naar allerlei bijdragen. Verder komt er nog 0,27 euro btw bij en 0,60 euro aan accijnzen. Drie jaar geleden was dat nog maar 0,43 cent.

Dat betekent dat meer dan de helft van wat we betalen naar de overheid gaat. Dat maakt van België het allerduurste dieselland van de hele eurozone. Op de tweede plaats staat Italië, Finland is derde. Frankrijk, waar de protesten begonnen zijn, staat vierde.

