Voor het eerst daling in de griepcijfers

In Vlaanderen, Wallonië en Brussel is er voor het eerst sinds het begin van de griepepidemie een daling in de griepcijfers. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Enkel bij kinderen tot vier jaar en bij 65-plussers blijft het aantal mensen met de griep stijgen.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid publiceert wekelijks een overzicht van het aantal mensen dat bij de huisdokter langskomt omdat ze griepsymptomen hebben. Uit de meest recente cijfers (van 12 maart tot 18 maart) blijkt dat er voor het eerst dit jaar een daling is in het aantal griepgevallen in ons land.

De griepcijfers zijn gedaald tot ongeveer 675 besmettingen per 100.000 inwoners. Bij de heel jonge kinderen tot vier jaar neemt het aantal besmettingen wél nog toe, net zoals bij de mensen van 65 jaar en ouder.

Uitzonderlijk lang

Volgens viroloog Marc Van Ranst blijven we op een breed plateau zitten, maar kan de paasvakantie wel voor een omschakeling zorgen. “Dan is er minder kans op besmetting. Wellicht zullen de griepcijfers na de paasvakantie wel serieus beginnen te dalen.”

Vorige week was er nog een stijging van het aantal mensen met griep en dat was uitzonderlijk. De voorbije jaren viel de grieppiek vroeger en was de daling van het aantal griepgevallen al enkele weken voordien ingezet.