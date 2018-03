Vonnis proces Abdeslam op 23 april

Het vonnis over de schietpartij in de Driesstraat, de schuilplaats van Salah Abdeslam, valt op 23 april. V-Europe, de slachtoffervereniging van de aanslagen op Zaventem en Maalbeek, kan zich burgerlijke partij stellen in dat proces. Dat heeft meester Guillaume Lys, advocaat van de vereniging, gepleit.

"V-Europe heeft wel degelijk een belang in het proces over de schietpartij in de Driesstraat, dit gaat om feiten die deel uitmaken van een groter terrorisme-verhaal, dat van de aanslagen in Parijs en Brussel”, zegt meester Lys.

Collectief goed

De advocaten van de twee verdachten, Sofien Ayari en Salah Abdeslam, betwisten dat V-Europe een belang zou hebben om als burgerlijke partij op te treden in het proces over de schietpartij in de Driesstraat. Daar is meester Lys het niet mee eens. "Ze baseren zich daarvoor op achterhaalde rechtspraak", pleitte hij.

"In 2013 heeft het Hof van Cassatie nog geoordeeld dat een vereniging die de bescherming van een collectief goed tot doel heeft, schadevergoeding kan eisen voor de schade die aan dat collectief goed is veroorzaakt. Dat recht kan ook niet beperkt worden tot milieuverenigingen, dat zou een discriminatie betekenen”, gaat Lys verder.

Tegen terrorisme

V-Europe heeft drie doelen, zegt meester Lys. Ze helpt niet alleen de slachtoffers van de aanslagen, maar strijdt ook tegen het terrorisme en voor de waarheidsvinding. "Daarom hebben we hier ook een belang. Wat er in de Driesstraat is gebeurd, maakt deel uit van een duidelijke terroristische context", klonk het. "De verdachten hebben hun loyauteit aan IS nooit verloochend of in vraag gesteld. De feiten zelf spreken ook voor zich: in het appartement is een IS-vlag gevonden, er is gebruik gemaakt van oorlogswapens."

De schietpartij in de Driesstraat kan ook niet los gezien worden van de aanslagen van 22 maart, of die van 13 november 2015 in Parijs. "Niemand zou begrijpen dat de slachtoffers niet zouden kunnen optreden in de processen over die aanslagen."

Lees ook: Dit was eerste dag proces-Abdeslam