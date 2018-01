Volgende week weer kans op sneeuw

Vandaag gaan we een zonnige en droge dag tegemoet, maar volgende week zitten er opnieuw winterse buien aan te komen in de Hoge Ardennen. In Midden-België blijft het wellicht bij regen of korrelhagel.

Vandaag krijgen we vrij rustig en droog weer met op de meeste plaatsen mooie zonnige perioden, bij maximumtemperaturen tot gemiddeld 6 of 7 graden. Deze nacht maakt helder weer wel plaats voor toenemende wolken vanuit het westen. Het blijft echter droog en het koelt af tot een graad of 2.

Morgen wordt het zwaarbewolkt en vooral na de middag valt er regen. Daarnaast kan het ook flink gaan waaien, met windstoten tussen 70 en 90 km/u. De maxima liggen rond 8 graden.

Volgende weekDe dagen nadien is het wisselvallig met geregeld buien die winters kunnen zijn, zoals korrelhagel en sneeuw. Zo is er dinsdag en woensdag redelijk veel sneeuw mogelijk in de Hoge Ardennen. In Midden-België zal het wellicht bij regen of korrelhagel blijven, met eventueel een lokale donderslag.