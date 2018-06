Volgende week tot 29 (!) graden

Na enkele minder goede dagen, mogen we tegen het midden van de week veel beter weer verwachten. Woensdag krijgen we zelfs temperaturen tot 29 graden. Dat voorspelt het KMI.

Het blijft vandaag grotendeels bewolkt, maar het zal nagenoeg overal droog blijven, op wat lokaal gedruppel na. Stilaan krijgen we wel wat opklaringen, maar de temperaturen blijven beperkt tot 15 graden in de Hoge Ardennen en 19 graden elders. Er waait een matige wind, aan zee soms een vrij krachtige wind uit westzuidwest. Vannacht wordt het zwaarbewolkt vanaf het westen en kan er wat motregen vallen.

Morgen

Die wolken blijven ook morgen hangen, met her en der wat motregen of lichte regen. In de loop van de namiddag verwacht het KMI wel opklaringen vanaf de kust. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 22 graden in de Kempen. De zuidwestenwind is matig en aan zee soms nog vrij krachtig.

Rest van de week

Voor dinsdag vertonen de voorspellingen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Woensdag stijgt de luchtdruk en wordt het droog en zonnig. Het wordt ook warm met maxima van 22 of 23 graden aan de kust, van 23 tot 26 graden in de Ardennen en elders tussen 26 en 29 graden.

Donderdag draait de wind naar het noorden en neemt de bewolking wel weer toe, met kans op enkele druppels in het noorden. Het wordt minder warm met maxima van 17 of 18 graden aan zee en elders tussen 18 en 22 graden.

Vrijdag en zaterdag zou het vaak zonnig en droog worden met maxima van 17 tot 23 graden. Zondag komen er mogelijk meer wolken opzetten, maar de kans op neerslag blijft klein. De maxima schommelen in het centrum tussen 19 en 22 graden.