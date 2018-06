Volgende week opnieuw zomer

We krijgen vandaag afwisselend zonnige periodes en wolkenvelden. Af en toe is er kans op wat druppels, vooral langs de Nederlandse of Duitse grens. In het zuidwesten van België blijft het waarschijnlijk droog. De maximumtemperatuur bedraagt 12 graden in de Hoge Venen en 18 graden in het centrum, zo voorspelt het KMI. Volgende week wordt het opnieuw zomers warm.

Deze avond is het eerst bewolkt, maar in de meeste streken komen er snel brede opklaringen. Het wordt overal droog. De minima liggen tussen 5 en 10 graden, bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Na een frisse en weinig bewolkte ochtend, worden morgen stapelwolken gevormd die in het oosten van het land mogelijk uitgroeien tot een bui. De maxima schommelen tussen 14 tot 21 graden.

Zondag blijft een zwakke noordelijke stroming zorgen voor wolkenvelden en vrij fris weer. Toch komen er ook opklaringen en blijft het waarschijnlijk droog. Na een erg frisse nacht, stijgen de temperaturen naar waarden tussen 16 en 21 graden.

Begin volgende week wordt het meestal zonnig en droog en de temperaturen klimmen gestaag richting 25 graden. Tijdens de tweede helft van de week worden maxima tot 28 of 29 graden verwacht.