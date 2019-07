Volgende week nieuwe kans op hittegolf

Het wordt weer volop zomer. Vandaag krijgen we temperaturen tot 25 graden, en ook de komende dagen wordt het aangenaam zomers. "De kans zit er in dat we volgende week een nieuwe hittegolf krijgen", zegt weerman David Dehenauw. Volgens de voorspellingen van het KMI kan het kwik komende week zelfs oplopen tot 37 graden.

"We krijgen de komende dagen opnieuw warmer weer met temperaturen rond de 25 graden", vertelt Dehenauw. "Maar vanaf volgende week halen we opnieuw de 30 graden, lokaal kan dat zelfs meer zijn. Zoals het er nu naar uitziet, is er een kans van 55 à 60 procent dat we volgende week een nieuwe hittegolf krijgen."

Voor een officiële hittegolf moet er in Ukkel vijf opeenvolgende dagen een temperatuur van minstens 25 graden gemeten worden, waarvan drie dagen een temperatuur van 30 graden of meer. Als dat gebeurt, wordt het al de tweede hittegolf van 2019.